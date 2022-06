Dona de prédio no Gerês rejeita demolição e pede um milhão

Empresa proprietária, de Braga, pede legalização e alega que os erros são da Câmara. Município de Terras do Bouro admite que houve um lapso, mas diz que foi corrigido.

O Município de Terras de Bouro mandou demolir, em maio, no prazo de 90 dias, um prédio que está a ser construído na vila do Gerês. Mas o proprietário, a empresa IMEG, LDA, de Braga, interpôs uma ação no Tribunal Administrativo, na qual pede a legalização da obra, alegando que os erros que levaram à anulação do alvará são da responsabilidade da Câmara. Em contrapartida, se a demolição avançar, quer ser indemnizada em um milhão de euros.

Contactado pelo JN, o presidente da Autarquia, Manuel Tibo, diz que a Câmara assume que houve um lapso no licenciamento, mas deixa que a questão seja decidida pelo juiz. "Estou tranquilo, houve lapso, foi corrigido!", salientou.