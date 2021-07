Em tempo de pandemia, houve festa em Covide

Emília Monteiro Hoje às 13:26 Facebook

Há 100 anos que não havia um padre filho da terra. António regressou para a sua primeira missa e o arraial foi como nunca se viu. Com regras de saúde e exceções como foguetório.

A covid-19 não impediu que a freguesia de Covide, em Terras do Bouro, celebrasse ontem a primeira missa do padre António Paulo Pereira, de 24 anos. O novo sacerdote, nascido e criado em Santa Marinha de Covide, voltou à terra na Serra do Gerês para comemorar com os amigos e a família a ordenação sacerdotal. "Não há memória de um padre natural de Covide e, penso que, há mais de 100 anos que não há nenhuma festa como esta", disse ao JN o padre Marcelo Correia, pároco local.

A alegria e a emoção era bem visível por baixo das máscaras das mais de 300 pessoas que, de pé ou sentadas em cadeiras colocadas num campo coberto com toldes, rezaram e cantaram fazendo a festa, que contou com foguetes excecionalmente autorizados.