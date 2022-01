Emigrante compra escola do Assento em Terras de Bouro

Sandra Freitas Hoje às 20:24 Facebook

Imóvel em Valdosende vendido por 70 mil euros. Dinheiro vai ser investido numa praça pública e no relvado do parque desportivo

Um emigrante de Terras de Bouro adquiriu esta sexta-feira em hasta pública, o edifício da antiga escola primária do Assento, em Valdosende, pelo preço base de 70 mil euros. Já o leilão para a escola da Paradela, na mesma freguesia, ficou deserto, pela terceira vez.

De acordo com o presidente da Câmara, Manuel Tibo, a verba angariada com o imóvel será aplicada na própria freguesia, respeitando um "compromisso de honra" que assumiu com aquela comunidade.

Entre os projetos previstos está a aquisição de uma parcela de terreno, com cerca de 1700 m2, para a criação de uma praça pública no Lugar do Assento, com condições para estacionamento e realização de eventos. O dinheiro servirá, também, para relvar um parque desportivo em Valdosende.

A freguesia poderá beneficiar de outros investimentos, caso o Município consiga, num próximo leilão, alienar a antiga escola primária da Paradela, com 1661 metros quadrados. "Já colocámos três vezes em hasta pública por 75 mil euros e não apareceu nenhum interessado, por isso, vamos fazer uma reavaliação do prédio e verificar se mantemos o valor ou baixamos para encontrar algum concorrente", explica Manuel Tibo, garantindo que o edifício "nunca será vendido ao desbarato". "Temos que pensar no interesse público", frisa o autarca, lamentando que algumas pessoas que tinham manifestado vontade de adquirir o edifício não tenham aparecido, esta sexta-feira, à hasta pública.

A escola da Paradela, às portas do Parque Nacional da Peneda-Gerês, está devoluta há mais de uma dezena de anos. Já o equipamento escolar do Assento, agora alienado, ficou sem ocupação há três anos, após a transferência das crianças para o Centro Escolar de Terras de Bouro. Manuel Tibo garante não conhecer as intenções do comprador do imóvel, mas o espaço, com 743,5 m2, tem luz verde para se transformar em habitação ou num empreendimento de turismo rural.

"O que queremos é não ter o património devoluto e dar-lhe alguma utilidade", conclui Manuel Tibo.