Encontrado cadáver de jovem desaparecido na Albufeira da Caniçada

O jovem que ao final da manhã desta quarta-feira desapareceu nas águas da Albufeira da Caniçada, no Gerês, foi encontrado morto.

De acordo com o comandante das operações de socorro, Lino Oliveira, segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, o cadáver da vítima foi encontrado cerca das 16.15 horas.

O afogamento desta quarta-feira na zona balnear da Caniçada, no Gerês, é o terceiro caso mortal este verão naquela área fluvial.

Este verão faleceram na Caniçada um jovem de Vila do Conde por afogamento e uma jovem de Amares, após uma queda numa moto de água.

O presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo, tem vindo a fazer diligências junto do Governo para obter competências legais, como a posse ou direito de usufruto do espaço, a fim de criar condições de segurança e de conforto na zona balnear da Caniçada, entre as freguesias de Vilar da Veiga e de Rio Caldo.