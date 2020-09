Homem encontrado morto no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 16:39 Facebook

Um homem foi encontrado morto num bosque acima da vila do Gerês, em Terras de Bouro, na tarde desta sexta-feira, estando já no local a PJ de Braga a investigar o caso.

A vítima, com cerca de 70 anos, conhecido por "Corso", reside naquela mesma zona, da freguesia de Vilar da Veiga, encontrando-se na ocorrência militares do Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês, o médico delegado de saúde e uma ambulância mortuária dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, desconhecendo-se ainda as causas da morte.