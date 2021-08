Fica gravemente ferido após escorregar nas Cascatas do Thaiti

Joaquim Gomes Hoje às 15:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem ficou gravemente ferido, ao início da tarde deste domingo, ao escorregar e cair nas Cascatas do Thaiti, Terras de Bouro, na área do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

A vítima, com cerca de 50 anos, com ferimentos principalmente nos membros inferiores, foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, pelos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro.

O resgate da vítima esteve a cargo de operacionais do Posto de Busca e Resgate em Montanha do Gerês, da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, tendo sido mobilizada igualmente a Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa.