Gerês "à pinha" traz mais acidentes, poluição e caos no estacionamento

GNR registou 17 ocorrências desde o início do ano, com 23 vítimas. Carros nas bermas prejudicam socorro.

Até ao final da última semana, a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR foi chamada para 17 ocorrências no Parque Nacional da Peneda-Gerês, mais quatro missões do que em todo o ano de 2019.

Foram já socorridas 23 vítimas, sobretudo em cascatas do concelho de Terras de Bouro, que têm estado "à pinha". Se, em outros anos, os alertas se dirigiam sobretudo para as questões de segurança, as multidões trazem novos problemas à região: o estacionamento selvagem e mais poluição.