Gerês "mais seguro" em zonas de cascatas e miradouros

Visitar o Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) será, agora, "mais seguro", na sequência das obras realizadas nas últimas semanas com as verbas do Fundo Ambiental, referiu ao JN a diretora regional do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Sandra Sarmento

"Reforçámos as proteções nas zonas das cascatas e dos miradouros, bem como a sinalética dos percursos pedestres, num investimento de cerca de 600 mil euros, estando criadas todas as condições para existirem menos acidentes", referiu.

Em declarações ao JN, a arquiteta Sandra Sarmento destacou que o "esforço" feito na empreitada, "com os cinco municípios englobados no PNPG e a Adere Gerês, nunca dispensará, muito pelo contrário, os cuidados redobrados que todos deverão ter quando visitam estes espaços".

Sandra Sarmento salientou que "não se pode visitar o parque nacional como se fossem zonas balneares. "É preciso que as pessoas ao entrarem aqui tenham consciência das características do território. Têm de saber o que precisam de levar, que tipo de roupa e de calçado usar, por exemplo, tendo a consciência de que se trata de uma área protegida".

Questionada sobre o elevado número de acidentes registados, sobretudo, nas cascatas de Terras de Bouro, Sandra Sarmento começou por explicar que "as obras de requalificação foram não só nesse, como nos outros quatro municípios do parque, desde Melgaço a Montalegre, passando por Arcos de Valdevez e Ponte da Barca. "Todos os espaços foram melhorados, em todo o parque, incluindo as vedações nas zonas dos miradouros, pois pretendemos que o Parque Nacional da Peneda-Gerês seja destino cada vez mais seguro", concluiu.