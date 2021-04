GNR cria Centro de Socorro e Resgate de Montanha na vila do Gerês

Luís Moreira Hoje às 19:39 Facebook

A GNR vai criar, em maio, um Centro de Socorro e Resgate de Montanha na vila do Gerês para acudir aos turistas que se perdem na serra ou que sofrem acidentes em cascatas ou em percurso pedestres.

O presidente da Câmara de Terras de Bouro, Manuel Tibo, disse ao JN que o posto da Guarda, com 16 efetivos, fica sedeado, a partir de meados de maio, no Centro de Animação Termal da vila.

O assunto foi discutido esta sexta-feira, na sede do concelho, numa reunião entre o autarca e os comandos regionais da GNR.

A zona, o "coração" do Parque Nacional da Peneda-Gerês, recebe centenas de turistas por dia no verão, alguns dos quais sofrem quedas graves em cascatas ou nos rios Homem e Gerês, havendo outros que se desorientam em plena montanha, tendo de ser socorridos, já de noite.

O Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR havia já criado uma equipa de busca e resgate em montanha pronta a intervir em locais de difícil acesso como os do Parque Nacional.

A equipa de quatro elementos, com preparação específica, e apoiada por uma viatura de busca e resgate, estava afeta à Companhia do GIPS distribuída pelos distritos de Braga e de Viana do Castelo.

Dispõe de uma viatura todo-o-terreno adaptada para acolher o equipamento necessário para operações de salvamento. Inclui três tipos de maca: uma para resgatar vítimas em espaços confinados, caso dos poços, outra com flutuantes para evitar afogamentos na água e uma terceira para vítimas politraumatizadas.

Cada militar tem o seu equipamento, mas a viatura transporta ainda mochila de primeiros socorros, cordas, material para içar as vítimas na vertical e até berbequins para fazer furos na rocha se for necessário um ponto de fixação.