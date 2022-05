GNR procura mulher de Gaia desaparecida há três dias no Gerês

A GNR está à procura de uma mulher desaparecida há três dias, na zona do Gerês, em Terras de Bouro. O perímetro de buscas inclui os concelhos limítrofes.

Sofia Esteves, 51 anos, residente em Vila Nova de Gaia, encontra-se de férias no Campo do Gerês, tendo sido vista pela última vez na segunda-feira, algures na zona por onde passa a Geira Romana (Via XVIII), na Estrada Nacional 307, supostamente descendo em direção ao centro da Vila de Terras de Bouro.

A GNR está a desenvolver várias buscas, com militares do Posto Territorial de Terras de Bouro e também do Posto do Parque Nacional da Peneda-Gerês da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), apelando-se a quem eventualmente souber do seu paradeiro que contacte com autoridade policial mais próxima.