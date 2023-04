Governo promete mais uma antena de comunicações no Gerês

Luís Moreira Hoje às 19:50 Facebook

O Ministro da Administração Interna respondeu positivamente, este sábado, a dois pedidos do presidente da Câmara de Terras de Bouro, anunciando que vai celebrar um contrato interadministrativo com o município para a requalificação dos dois quartéis da GNR.

José Luís Carneiro, que inaugurou o Centro Municipal da Proteção Civil local, revelou ainda que o presidente da ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil), Duarte da Costa, que acompanhou o governante, vai tratar da implantação na serra do Gerês de uma antena de telecomunicações, para que não haja zonas da serra, muito procuradas por turistas, sem cobertura de rede móvel.

O autarca local, Manuel Tibo, revelou ao JN que o responsável da ANEPC vai, na próxima semana, contactar a E-Redes para se preparar o projeto de ligação elétrica à futura antena. O presidente da Câmara de Terras de Bouro lembrou que o município, situado no coração do Parque Nacional da Peneda-Gerês, recebe anualmente milhares de peregrinos e de turistas, muitos dos quais se aventuram em passeios pela serra, onde não há cobertura de rede móvel.

Há duas hipóteses para a colocação da antena: uma em Leonte e outra na fronteira da Portela do Homem. "Preferimos esta última localização porque é um ponto mais alto, mas tudo depende das ligações elétricas", frisou.

Na intervenção que fez durante a inauguração do Centro, Manuel Tibo lembrou que o santuário do São Bento da Porta Aberta recebeu, em 2022, mais de 1,5 milhões de peregrinos e que, no mesmo ano, a GNR e a Proteção Civil fizeram 21 operações de resgate de pessoas feridas na montanha, a que acresceram 20 buscas de indivíduos desaparecidos e dois acidentes aquáticos. Ao todo, houve quatro vítimas mortais. "Estes números, a que haverá a somar os 51 incêndios florestais ocorridos, mostram bem a importância de termos telecomunicações em todo o território", afirmou.

A antena está prometida pelo Governo desde 2016. "Em 2017, e após um grande incêndio que afetou o Parque Nacional da Peneda-Gerês, foram montadas antenas em Montalegre, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Melgaço. Terras de Bouro, que é o coração do parque, ficou de fora, sem que se saiba porquê", explicou o autarca.

Sobre as obras nos dois quartéis da GNR de Terras de Bouro, Manuel Tibo adiantou que os trabalhos de requalificação serão feitos pela Câmara e incidirão prioritariamente nos telhados e no interior dos edifícios.

Na visita de hoje, o ministro José Luís Carneiro inaugurou, ainda, no santuário do São Bento, um dos seis desfibrilhadores que a Câmara colocou nos últimos dias.