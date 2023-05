Governo promete "medidas imediatas" para travar acidentes no Gerês

Joaquim Gomes Ontem às 23:51 Facebook

O Governo admitiu tomar "medidas imediatas" para travar os acidentes no Gerês, onde morreu, recentemente, na Cascata do Tahiti, um turista francês. Desde o início da década de 2000, já morreram 18 pessoas naquele concelho.

Numa visita à Serra do Gerês, o ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, afirmou estar atento aos acidentes lá registados. "Uma coisa é certa, vamos procurar no imediato acertar com a Câmara Municipal de Terras de Bouro os termos em que iremos financiar essas medidas e a capacidade de as aplicar já, a par da identificação das soluções", afirmou.

Segundo o ministro, "a diretora regional do Norte do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e o presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro já estão a trabalhar concertadamente nesse sentido".

Duarte Cordeiro mostrou-se ainda favorável ao pedido do autarca local, Manuel Tibo, para haver financiamento destinado às obras de reforço das condições de segurança.

Nos últimos meses, o Parque Nacional da Peneda-Gerês e a Câmara Municipal de Terras de Bouro fizeram diversas obras, que reforçaram a segurança nos miradouros e respetivos acessos, mas a chamada Cascata do Tahiti continua a registar acidentes.