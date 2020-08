Grupo de jovens resgatado após desorientar-se em trilho no Gerês

Sandra Freitas Hoje às 19:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR resgatou, esta tarde de quarta-feira, um grupo de cinco jovens, com idades entre os 19 e os 22 anos, que se desorientou no trilho da Grande Rota Peneda-Gerês, no concelho de Terras de Bouro.

Apesar do difícil acesso e das condições climáticas adversas, as autoridades conseguiram socorrer os caminhantes, com recurso a viaturas todo o terreno, numa operação que demorou cerca de uma hora e meia.

Segundo o JN apurou, os três rapazes e duas raparigas pediram ajuda, depois do nevoeiro e da chuva se terem agravado. Apesar do cansaço e do frio, não precisaram de assistência médica.