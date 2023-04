Helicóptero ajudou no resgate de casal no Gerês

Um helicóptero colaborou no resgate de um casal perdido desde a noite de domingo, na zona dos Prados da Messe, num dos pontos mais altos da Serra do Gerês, em Terras de Bouro. Foram retirados do local ao princípio da manhã desta segunda-feira.

Estiveram nas operações de busca pelo casal com cerca de 55 anos de idade elementos dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro e militares do Posto de Busca e Resgate em Montanha da GNR do Gerês. Um helicóptero de busca, resgate e salvamento da Força Área Portuguesa, oriundo da base de Maceda, em Ovar, ajudou nos trabalhados.

O casal foi encontrado desorientado e a mulher tinha lesões nas pernas, tendo sido transportada pelos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, depois de estabilizado no local, de acordo com fontes oficiais do Comando Subregional do Cávado da Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil.