Homem morreu afogado na Albufeira da Caniçada no Gerês

Um homem de 34 anos morreu esta terça-feira à tarde, na zona da Albufeira da Caniçada, acima da praia do Alqueirão, na localidade de Bairro, em Vilar da Veiga, no concelho de Terras de Bouro.

Ó óbito foi confirmado por fonte dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro. O JN sabe que a vítima mortal é natural de Vila do Conde.

No local estão os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, a Cruz Vermelha Portuguesa de Rio Caldo e a Guarda Nacional Republicana da Vila do Gerês, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e os mergulhadores de outras corporações de bombeiros do distrito de Braga.

Ao incidente acorreram 46 operacionais apoiados por 16 meios de equipamento, segundo a agência Lusa.