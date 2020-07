Homem de 26 anos ferido após queda num trilho no Gerês

Sandra Freitas Hoje às 18:20, atualizado às 19:28 Facebook

Um homem ficou ferido, este sábado à tarde, após uma queda num trilho das cascatas do rio Arado, no Gerês, adiantou fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

O alerta foi dado pelas 15.50 horas. Pelas 18 horas, elementos do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR ainda tentavam resgatar a vítima de uma zona "de difícil acesso", com apoio dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro. A operação de resgate foi, entretanto, concluída.

A Cruz Vermelha de Rio Caldo deslocou uma ambulância para o local.

O homem, de 26 anos e residente em Braga, terá sofrido uma entorse nos tornozelos e foi transportado para o Hospital de Braga.