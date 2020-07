Homem ferido em queda de dez metros nas Cascatas do Tahiti

Joaquim Gomes Hoje às 20:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem ficou gravemente ferido ao final da tarde deste sábado, em consequência de uma queda de cerca de dez metros nas Cascatas do Tahiti, no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

A vítima, de 32 anos, sofreu fraturas na perna esquerda e no braço direito devido à queda, no lugar da Ermida, na freguesia de Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro.

O resgate, salvamento e estabilização do jovem estiveram a cargo da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR e da Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa, que depois transportou a vítima para as urgências do Hospital Central de Braga.