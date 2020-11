Homem ferido em queda nas Cascatas do Tahiti no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 19:52 Facebook

Um homem ficou ferido, ao fim da tarde deste domingo, ao escorregar e cair nas Cascatas do Tahiti, na localidade de Ermida, em Vilar da Veiga, no concelho de Terras de Bouro, tendo sido socorrido pela Cruz Vermelha já em hipotermia.

A vítima, de cerca de 45 anos, residente em Vila Verde, escorregou e caiu de uma altura de cerca de cinco metros, fraturando a perna esquerda.

Duas equipas da Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha retiraram a vítima do designado segundo poço, ou "piscina", das Cascatas do Tahiti, uma vez que a mulher, a filha e o genro não o conseguiram retirar da água do Rio Arado. Quando foi socorrido, o homem já estava em hipotermia.

O ferido foi estabilizado no próprio local e transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga. A GNR, também acionada, está a averiguar se a vítima e os familiares desobedeceram ao recolher obrigatório - imposto a partir das 13 horas - ou estavam a dar um "passeio higiénico", conforme afirmaram.