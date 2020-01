Homem fica ferido após queda nas Cascatas do Tahiti no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 16:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem sofreu um traumatismo craniano ao escorregar e cair nas Cascatas do Tahiti, na Serra do Gerês, ao princípio da tarde deste sábado, em Vilar da Veiga, Terras de Bouro, encontrando-se em cuidados intensivos no Hospital Central de Braga.

A vítima, de 51 anos, residente em Lisboa, foi às Cascatas de Várzeas, em Fecha de Barjas, conhecidas por Cascatas do Tahiti, encontrando-se na "área da rampa" quando entrou em desequilíbrio, escorregando e caindo nas rochas ao longo de cerca de seis metros, até se enfaixar no "poço", uma pequena piscina natural.

À chegada de socorristas da Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa, seguidos pelos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, a vítima estava em apuros, em situação de hipotermia, sendo retirado do local.

Os operacionais estabilizaram a vítima, que sangrava muito, constatando-se um traumatismo crânio encefálico, e, após primeiros socorros, seguiu para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, com o apoio permanente de militares da GNR da Vila do Gerês.

As chamadas Cascatas do Tahiti, abaixo da aldeia típica da Ermida, em Vilar da Veiga, a maior freguesia do concelho de Terras de Bouro, atraem muitos turistas, quer portugueses, quer estrangeiros, mas há sinais e placas a assinalar o perigo, depois de casos de mortes e ferimentos graves.