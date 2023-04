Homem morre afogado na cascata do Tahiti

Joaquim Gomes, Luís Moreira e Ricardo Reis Costa Hoje às 13:35 Facebook

Um homem, de 52 anos e de nacionalidade francesa, morreu, esta terça-feira, afogado quando tentava atravessar a cascata do Tahiti, em Terras do Bouro, com os familiares.

Segundo as informações apuradas pelo JN, o homem terá sofrido uma queda de alguns metros, caindo para a água, onde ficou submerso.

"Confirma-se o óbito, mas o cadáver ainda não foi retirado", disse fonte dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro. Segundo a fonte, os trabalhos estão a ser dificultados pelo facto de o corpo se encontrar junto à queda de água.

Para o local foram acionados vários meios dos Bombeiros de Terras de Bouro, da Cruz Vermelha de Rio Caldo, da GNR e do INEM, assim como os mergulhadores dos Bombeiros de Amares.

O alerta foi dado às 11.15 horas.