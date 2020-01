Homem morre após cair na lareira em Terras de Bouro

Joaquim Gomes Hoje às 12:58 Facebook

Um homem com 90 anos morreu, sábado, ao cair da lareira na sua residência, em Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro, no distrito de Braga

A vítima, que residia sozinha, na localidade de Pereiró, da freguesia de Vilar da Veiga, já estava morta quando encontrada por um dos filhos, que tinha sido alertado por funcionárias do Centro Social e Paroquial de Vilar da Veiga, que estranharam o facto de as portas de casa estarem abertas, mas o portão estar trancado. Elementos da Cruz Vermelha de Rio Caldo foram chamados ao local, mas já nada havia a fazer.

Segundo foi possível apurar, Francisco Rodrigues Pereira, de 90 anos, ainda conseguiu arrastar-se para o quarto, depois da queda na lareira, mas viria a falecer, com queimaduras do terceiro grau um pouco por todo o corpo. O óbito foi declarado por elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, oriunda da Hospital Central de Braga.

O Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês registou a ocorrência e o cadáver foi logo transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga, onde será autopsiado durante esta segunda-feira.