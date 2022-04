Motociclista morre em despiste no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 20:07 Facebook

Um homem de 30 anos morreu ao fim da tarde deste sábado, devido ao despiste da moto que conduzia, em Vilar da Veiga, Terras de Bouro, perto do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG).

O acidente aconteceu às 18.45 horas na EN 308-1 na sequência de uma ultrapassagem de dois automóveis, de acordo com testemunhas. Quando tentou voltar à sua via, não conseguiu, despistando-se e batendo contra uma moto, tendo morte imediata.

Marcus Almeida, com origem naquela mesma zona do Gerês, residente em Braga, deixa viúva e dois filhos menores, conforme apurou o JN no local da ocorrência.

Para o local foram já enviados operacionais da Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa, do Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês e da equipa de medicina e de enfermagem estacionada, com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM estacionada no Hospital Central de Braga, que confirmou o óbito no local.