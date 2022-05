Incêndio junto à Barragem da Caniçada no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 22:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio está a lavrar, esta sexta-feira, junto da Barragem da Caniçada, no Gerês, em Valdosende, Terras do Bouro, no distrito de Braga. Já foi dado como dominado.

As chamas, que obrigaram à mobilização de um helicóptero de combate de incêndios, continuam a lavrar na zona de encosta, perto da margem direita do rio Cávado, na localidade de Paradela, não tendo afetado as instalações elétricas da EDP até ao final da tarde.

Os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro têm controlado o incêndio e encontram-se ainda no local, a extinguir os últimos focos do sinistro, para fazer o rescaldo, mantendo-se de prevenção. Militares do Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês também estão no terreno.