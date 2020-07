Incêndio no Gerês mobiliza 70 operacionais

Joaquim Gomes Hoje às 18:00 Facebook

Um incêndio florestal irrompeu a meio da tarde deste domingo, em frente ao São Bentinho, na freguesia de Rio Caldo, do concelho de Terras de Bouro, distrito de Braga, envolvendo o combate ao fogo cerca de 70 operacionais, 13 veículos e três meios aéreos.

O fogo é visível do Santuário de São Bento da Porta Aberta, mais conhecido como o São Bentinho, onde persiste o cheiro a queimado. As chamas irromperam pouco depois das 15 horas, dirigindo-se depois para o Monte de Matavacas, na localidade da Seara, em Rio Caldo.

Os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, auxiliados por outras corporações daquela região do interior do distrito de Braga, a par de equipas de militares oriundos da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana estão no local.