Bombeiros e GNR encontraram casal perdido no Gerês

Bombeiros Voluntários de Salto e Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR resgataram às primeiras horas da madrugada desta quarta-feira um jovem casal que andou perdido pela Serra do Gerês, em Vilar da Veiga, no concelho de Terras de Bouro.

O homem de 24 anos e a mulher de 22 anos entraram pela freguesia de Vilar da Veiga no Parque Nacional da Peneda-Gerês, em direção a Pedra Bela, mas acabaram por virar o carro na direção da Ponte do Arado, prosseguindo o caminho para uma zona interdita, ainda pertencente a Vilar da Veiga, que é a maior freguesia de Terras de Bouro.

Os Bombeiros Voluntários de Salto iniciaram as buscas no local, com sete operacionais e duas viaturas, tendo sido reforçadas com uma Equipa de Busca e Resgate em Montanha do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR.

Segundo apurou o JN, o casal entrou com o automóvel numa zona de acesso condicionado, nas imediações do Miradouro da Malhadoura, tendo dado o primeiro alerta de que estava desaparecido pouco depois das 22.30 horas de terça-feira. Inicialmente não conseguiram revelar qualquer ponto de referência que ajudasse as autoridades a encontrá-los. O automóvel em que seguiam avariou, depois, próximo da aldeia típica da Ermida, onde foram descobertos por bombeiros e militares.