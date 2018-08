Bombeiros procuram dois jovens perdidos no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 00:23 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Salto procuram iniciaram, esta quarta-feira, buscas para resgatar dois jovens que se encontram perdidos num miradouro da Serra do Gerês, perto da aldeia típica da Ermida, em Vilar da Veiga, no concelho de Terras de Bouro.

Os dois jovens terão entrado com um automóvel numa zona de acesso condicionado nas imediações do Miradouro da Malhadoura, tendo dado o alerta que estavam desaparecidos cerca pouco depois das 22.30 horas desta terça-feira. Inicialmente não conseguiram revelar qualquer ponto de referência que ajudasse as autoridades a localizá-los.

Os Bombeiros Voluntários de Salto estão no local com sete operacionais e duas viaturas.