Carro cai por ravina e provoca três feridos em Terras de Bouro

Joaquim Gomes Hoje às 20:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de um automóvel que caiu numa ravina causou três feridos ligeiros, em Terras de Bouro, no distrito de Braga, tendo o automóvel ficado parcialmente preso no meio da vegetação, o que dificultou as operações de socorro.

A ocorrência verificou-se ao fim da tarde, na freguesia de Moimenta, em Terras de Bouro, numa estrada municipal que liga com as freguesias de Gondoriz, de Cibões e de Brufe, "numa curva apertada", segundo as primeiras informações obtidas pelo JN. As três vítimas foram transportadas para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

No local estiveram oito elementos e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, até à retirada do automóvel.