Casal perdido na Serra do Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 19:02 Facebook

Twitter

Um casal luso-britânico, ele português e ela inglesa, encontra-se perdido algures na Serra do Gerês, em Terras de Bouro, tendo pedido o apoio às autoridades.

Tudo indica que o casal esteja na zona da Mata de Albergaria, da freguesia de Campo do Gerês, estando a progredir na zona equipas de Busca e Resgate em Montanha do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da Guarda Nacional Republicana, a partir da antiga Casa dos Guardas Florestais da Portela do Leonte, no alto de Terras de Bouro.

A Cruz Vermelha e os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro já estão de prevenção.