Casal perdido no Gerês foi resgatado de helicóptero esta manhã

O casal que esteve desaparecido no Parque Nacional da Peneda-Gerês, no domingo, foi resgatado de helicóptero esta segunda-feira de manhã.

Um helicóptero H101 da Força Aérea Portuguesa içou o casal, um português de 19 anos e uma britânica de 18 anos, de uma zona de ravina, a cerca de 1400 metros de altitude. Localizados no domingo, foram resgatados esta segunda-feira de manhã.

Os jovens passaram a noite com duas Equipas de Busca e Resgate em Montanha do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, tendo sido apoiados pelos militares daquela unidade especial da Guarda Nacional Republicana, com alimentação, os primeiros cuidados de saúde e auxílio psicológico, numa interação com os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, que coordenaram a operação de transporte neste helicóptero, sempre por indicação do Serviço Distrital de Braga da Proteção Civil.

A operação, que teve a colaboração do Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês, terminou cerca das 7.30 horas da manhã desta segunda-feira, na antiga Escola Básica do Campo do Gerês, em Terras de Bouro. A missão foi concluída às 8.30 horas, quando os jovens entraram no Serviço de Urgência do Hospital de Braga, "mais por questão de precaução", afirmou o 2º comandante dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, Lino Oliveira.

"A senhora estava um pouco descompensada e com anemia, pelo que, tal como rapaz, foi conduzida de imediato ao Hospital de Braga, para aquilo que for considerado necessário", explicou ao JN o 2º comandante da corporação de bombeiros de Terras de Bouro.

Durante a noite, chegou a ser equacionado o resgate por via terrestre, numa operação conjunta dos Bombeiros de Guimarães, das Taipas, de Famalicão, Famalicenses e de Terras de Bouro. Em face do risco que esta opção comportava, "foi planeada esta operação para o nascer do dia, com meio aéreo", explicou Lino Oliveira. "Correu tudo às mil maravilhas, o que nos deixa muito satisfeitos", acrescentou.

Fonte da Proteção Civil disse que o casal, um homem de nacionalidade portuguesa e uma mulher de nacionalidade inglesa, "saiu para passear e não conseguiu regressar", acrescentando que embora contactáveis os dois não conseguiam explicar onde estavam.