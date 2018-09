Casal perdido no Parque Nacional da Peneda - Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 16:19 Facebook

Um casal está perdido há várias horas, num trilho situado na Mata de Albergaria, no "coração" do Parque Nacional da Peneda-Gerês, em Campo do Gerês, no concelho de Terras de Bouro.

Ambos de nacionalidade portuguesa, ela de 40 anos e ele de 43 anos, entraram já na tarde deste domingo, em contacto telefónico com as autoridades policiais, porque não saberão ao certo onde se encontram e não conseguem regressar ao ponto de partida realizado este domingo.

O casal está a ser procurado por militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, depois de um contacto inicial com o Posto Territorial da GNR de Terras de Bouro.