Um mulher ficou ferida com gravidade, esta sexta-feira ao final da tarde, na sequência de um despiste em Vilar da Veiga, Terras de Bouro.

O carro em que a vítima seguia desviou-se de uma outra viatura e acabou por se despistar, ferindo com a gravidade a mulher que seguia no lugar do passageiro, apurou o JN. O condutor do veículo sofreu ferimentos ligeiros.

A vítima mais grave foi transportada para o Hospital de Braga.

No local, esteve a GNR, Cruz Vermelha do Gerês e a VMER de Braga.