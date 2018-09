Dois jovens presos na Fenda da Calcedónia no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 20:07 Facebook

Dois jovens estão, desde sexta-feira ao final da tarde, presos na Fenda do Cabeço da Calcedónia, na Serra do Gerês, em Covide, Terras de Bouro.

A Fenda da Calcedónia, a partir da qual se tem uma vista panorâmica sobre a zona de Rio Caldo, no Gerês, é muito estreita, sendo por vezes difícil passar uma só pessoa. Admite-se, portanto, que os dois jovens, de 21 e de 19 anos, possam ter passado ao mesmo tempo.

No local estão já militares do Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês e da Equipa de Busca e Resgate em Montanha da 1.1ª Companhia do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da Guarda Nacional Republicana.