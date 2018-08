Encontrado corpo de homem desaparecido em moto de água no Gerês

Delfim Machado e Joaquim Gomes Hoje às 11:58, atualizado às 12:39 Facebook

Foi encontrado esta segunda-feira de manhã o corpo do homem desaparecido ontem à tarde, na Albufeira da Caniçada, no Gerês.

As buscas para encontrar o homem que desapareceu no domingo na Albufeira da Caniçada, em Terras de Bouro, no distrito de Braga, foram retomadas cerca das 8 horas desta segunda-feira.

O cadáver foi encontrado ao final da manhã desta segunda-feira, cerca das 11.50 horas. Participaram nas buscas a Unidade Especial de Operações Subaquáticas do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, e mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Barcelos e dos Voluntários das Taipas.

A vítima, de 44 anos, residente em Negrelos, Santo Tirso, tinha caído de uma moto de água, quando estava acompanhado de uma rapariga, cerca das 19 horas de domingo.

A mulher salvou-se nadando para as margens da Praia das Barca, no local onde confluem os Rios Cávado e Caldo.