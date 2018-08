Encontrado morto o praticante de BTT desaparecido há três dias no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 09:48 Facebook

O praticante de BTT que estava desaparecido há três dias no Gerês foi encontrado já morto na manhã deste sábado, em Rio Caldo, Terras de Bouro.

O corpo foi encontrado pelo presidente da Junta de Freguesia de Rio Caldo, Serafim da Silva Alves, por volta das oito horas deste sábado.

A vítima não apresenta quaisquer sinais de violência, nem tem ferimentos visíveis, estando junto da bicicleta, que não tem estragos, numa zona que está interdita aos jornalistas, em Rio Caldo.

O JN apurou no local que o cadáver do ciclista já apresentava rigidez cadavérica, o que indicia ter falecido na data do seu desaparecimento, esta quarta-feira.

A vítima, de 51 anos, residente em Guimarães, tinha previsto chegar cerca das 15 horas de quarta-feira, a Campo do Gerês, Terras de Bouro, num percurso de BTT iniciado em Guimarães.

A Brigada de Homicídios da Polícia Judiciária de Braga está no local com militares do Posto da GNR da Vila do Gerês e os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro.