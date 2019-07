Fadiga obrigou ao resgate de cinco pessoas no Gerês

Emília Monteiro Ontem às 21:56 Facebook

Uma família de cinco pessoas, com idades entre 10 e 53 anos, foi resgatada ao início da noite desta quarta-feira, por um helicóptero da Cabana do Cando, em Vilar da Veiga, na Serra do Gerês. Duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado para o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Braga, que acionou o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR. "A nossa maior preocupação era o estado de saúde da criança de 10 anos", referiu fonte ligada à operação de resgate. "A criança está bem mas está muito cansada porque caminhou muitas horas", explicou.

A família é da freguesia de Rio de Moinhos, concelho de Penafiel.

Com a colaboração dos Bombeiros de Terras do Bouro, a família foi localizada e transportada por via área desde o local onde se encontrava até outro ponto onde a esperava duas ambulâncias. "Duas pessoas têm ferimentos ligeiros e todos apresentavam sintomas de fadiga e alguma desorientação", disse ao JN fonte do GIPS.