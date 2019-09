Joaquim Gomes Hoje às 23:24 Facebook

O Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR está já desde as 23 horas deste sábado à procura de um grupo de quatro jovens desaparecidos, algures na Serra do Gerês, com as buscas a partir de Terras de Bouro.

A situação de alerta foi dada para o 112 e aí o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga da Autoridade Nacional de Emergência Proteção Civil (ANEPC) logo acionou a Equipa de Busca e Resgate em Montanha da Companhia 1.1 do GIPS da Guarda Nacional Republicana.