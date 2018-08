GNR vai retomar buscas a ciclista desaparecido há três dias no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 22:19 Facebook

A GNR e os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro vão retomar, este sábado, as buscas para tentar encontrar o praticante de BTT desaparecido há três dias no Gerês, estando a ser alargado o perímetro inicial à medida que o tempo passa, segundo soube o JN no local.

A família do ciclista deu o alerta para o seu desaparecimento durante noite desta quarta-feira, já que deveria ter chegado por volta das 15 horas desse mesmo dia à freguesia do Campo do Gerês, só que já não deu mais sinais de vida desde essa manhã.

Fontes contactadas pelo JN reiteraram esta noite começarem a admitir o pior, "colocando mesmo todas as hipóteses" quanto à situação do homem, de 51 anos de idade, residente em Guimarães, de onde partiu, na manhã de quarta-feira, com destino ao Campo do Gerês.

Tudo indica que o ciclista tenha então passado na zona das Pontes de Rio Caldo, em Terras de Bouro, na manhã de quarta-feira, segundo os registos celulares captados através das antenas de telemóveis por onde passou.

A Companhia do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GISP) sediada em Braga, comandada pelo capitão Manuel Moreira, está a dirigir as operações no terreno, sempre com a colaboração do Destacamento Territorial da Póvoa de Lanhoso, incluindo o Posto da Vila do Gerês, a Equipa de Proteção da Natureza e do Ambiente em Zonas Específicas (EPNAZE) e outras valências da GNR, como uma equipa cinotécnica.

Os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro e os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso estão a participar ativamente nas buscas, com a Guarda Nacional Republicana.