Um homem ficou ferido a meio desta tarde de sexta-feira ao cair e escorregar nas Cascatas da Portela do Homem, na Serra do Gerês, em Terras de Bouro.

A vítima sofreu, pelo menos, ferimentos nos membros inferiores, segundo apurou o JN junto da Proteção Civil.

No local estão meios do INEM e do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, para socorrer e resgatar a vítima em direção ao Hospital de Braga.