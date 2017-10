Incêndio da Galiza a dois quilómetros da Peneda-Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 00:00, atualizado às 01:05 Facebook

O incêndio que está a lavrar desde a tarde desta terça-feira, na Serra de Santa Eufémia, em Orense, Galiza, Espanha, aproxima-se cerca de dois quilómetros da zona fronteiriça de Portela do Homem, nas imediações da Mata de Albergaria, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, em Terras de Bouro.

Do lado galego, estão meios da Proteção Civil espanhola e militares do país vizinho já a reforçar os efetivos que começaram a combater o fogo no início da tarde desta terça-feira, numa zona onde o fogo está a progredir pelas encostas, perto da Geira Romana.

O envolvimento da Autoridade Nacional de Proteção Civil (Portugal) insere-se num convénio entre os dois países ibéricos, que prevê o combate ao fogo recíproco num raio de 15 quilómetros, de ambos os países, firmado aquando do consulado de Rui Carlos Pereira como ministro da Administração Interna.

De Portugal, estão desde a tarde de terça-feira a combater no território espanhol cerca de sete dezenas de bombeiros portugueses, com 17 viaturas e dois meios aéreos, tendo sido já montado na zona da antiga fronteira da Portela do Homem um Posto de Comando da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), sob a direção do comandante distrital, Hermenegildo Abreu.

A coordenadora da Proteção Civil da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Anabela Simões, também se encontra na frente de combate.