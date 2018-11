Joaquim Gomes Ontem às 23:18 Facebook

Twitter

Um incêndio florestal de grandes proporções está a lavrar desde o início da noite deste sábado, em Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro, no Gerês.

No combate às chamas estão envolvidos 25 operacionais e sete viaturas dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, desde as 20.45 horas, mas o incêndio ainda não foi dado por extinto, tendo várias frentes.

Militares do Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês estão no local a dar apoio a todos os meios de combate ao sinistro.