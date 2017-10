Joaquim Gomes Hoje às 10:59 Facebook

Um incêndio florestal deflagrou, esta sexta-feira de manhã, em Rio Caldo, Terras de Bouro, área do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

As chamas foram detetadas cerca das 9.45 horas e no local encontram-se, entre outros meios, um helicóptero da Autoridade Nacional de Proteção Civil, além de Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro - com 27 operacionais e cinco viaturas - e de militares da GNR da Vila do Gerês.