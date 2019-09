Jovem escorrega em cascata no Gerês e sofre vários traumatismos

Joaquim Gomes Hoje às 20:27 Facebook

Uma jovem sofreu vários traumatismos ao final da tarde desta sexta-feira, depois de ter escorregado nas conhecidas Cascatas do Tahiti, que fazem parte do Parque Nacional da Peneda-Gerês, no concelho de Terras de Bouro, distrito de Braga.

A vítima, de 21 anos, estava a banhar-se, quando escorregou e caiu desamparada alguns metros. Sofreu traumatismos e ferimentos na zona craniana e lombar, para além de escoriações pelo corpo todo.

Socorrida por uma Equipa de Busca e Resgate em Montanha do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR e pelos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, a jovem foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.