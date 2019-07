Jovem ferido em cascata no Gerês

Joaquim Gomes Ontem às 22:51 Facebook

Um jovem francês escorregou e feriu-se, tendo ficado inconsciente, ao final da tarde desta quinta-feira, nas Cascatas da Rajada, no Gerês.

Segundo o JN constatou no local, o turista francês, de 25 anos, escorregou nas Cascatas da Rajada, situadas na Ermida, em Vilar da Veiga, a maior freguesia do concelho de Terras de Bouro, em pleno território do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG).

Devido às dificuldades de acesso e principalmente da retirada daquela vítima, avançaram o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR com uma equipa de busca e resgate em montanha, bem como os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro.

Perante o quadro de ferimentos, o Grupo de Braga do INEM fez seguir a equipa médica/enfermagem da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), baseada no Hospital Central de Braga.