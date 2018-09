Joaquim Gomes Hoje às 19:40 Facebook

Uma jovem de 20 anos ficou gravemente ferida numa queda nas Cascatas do Tahiti, em Terras de Bouro, no Gerês.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro e o INEM, além de militares do Posto da GNR do Gerês e do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR.