Mergulhadores procuram homem que caiu de mota de água no Gerês

Equipas de mergulhadores procuram esta madrugada um homem que ao final da tarde deste domingo caiu ao Rio Cávado, na Praia da Barca, em Rio Caldo, concelho de Terras de Bouro.

O homem, de 44 anos, residente em Negrelos, Santo Tirso, entrou na água e volvidos poucos minutos caiu desamparado, com uma jovem, tendo esta nadado até às margens. O condutor da moto náutica continua desaparecido desde então.

Segundo testemunhas oculares, a vítima não teria colete salva-vidas, o que poderá ter sido fatal, estando a ser procurado por equipas de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários Famalicenses e dos Bombeiros Voluntários de Barcelos.

O Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês tem uma patrulha destacada no local e ainda não foi encontrado o homem, tendo as buscas começado cerca das 22 horas, a partir da Praia da Barca e da Marina de Rio Caldo, ambas com o apoio logístico dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro.