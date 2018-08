Joaquim Gomes Hoje às 15:19 Facebook

Twitter

Uma jovem espanhola ficou gravemente ferida ao princípio da tarde desta segunda-feira, numa cascata do Gerês, em Terras de Bouro.

A vítima escorregou na cascata e foi assistida por militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, socorristas da Cruz Vermelha do Gerês, GNR da Vila do Gerês e Viatura Medica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

A mulher foi depois transportada para o Hospital de Braga.