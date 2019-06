Mulher retirada de helicóptero após queda em trilho do Gerês

Augusto Correia e Joaquim Gomes * Ontem às 23:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher foi retirada de helicóptero de um trilho difícil do Gerês após sofrer ferimentos num dos membros inferiores após uma queda, esta quinta-feira.

Ao passar numa linha de água, a mulher escorregou, tendo sofrido ferimentos num dos membros inferiores. A vítima percorria o Trilho do Pé do Cabril, em Vilar da Veiga, no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

A mulher, que integrava um grupo de oito pessoas, foi resgatada pelos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro. Apresentava suspeitas de uma fratura num tornozelo e seguiu num helicóptero do INEM para o Hospital de Braga.

"Fizemos 3,5 quilómetros a pé até ao local. Um trilho muito difícil, que nem cabras andam bem", contou ao JN o subchefe dos bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, Luciano Martins. "Era quase impossível trazer a vítima numa maca. Foi aí que pedimos o meio aéreo", acrescentou.

"Tivemos sorte que o helicóptero aterrou mesmo ao lado do trilho", de sete quilómetros e considerado de dificuldade média a elevada pelos especialistas. "Se não fosse o heli a esta hora [23 horas] ainda lá estávamos", acrescentou Luciano Martins.

Os Bombeiros de Salto e de Montalegre também foram acionados para o mesmo sinistro, que terá ocorrido cerca das 15 horas. Mas só às 17.15 horas foram contactados os Voluntários de Terras de Bouro, quem estava mais perto da mulher acidentada. A vítima chegou ao hospital de Braga, de helicóptero, cerca das 20 horas desta quinta-feira.

Os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro deslocaram seis elementos e duas viaturas, com o apoio de uma patrulha do Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês.

* com Sandra Freitas