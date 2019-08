Mulher sofre traumatismo craniano em cascata no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 20:03 Facebook

Uma mulher sofreu um traumatismo craniano, devido a uma queda, ao final da tarde desta sexta-feira, na chamada Cascata do Tahiti, em Vilar da Veiga, do concelho de Terras de Bouro, distrito de Braga.

O acidente ocorreu quando a vítima, com 49 anos, de nacionalidade equatoriana, passava numa rocha com água, tendo escorregado durante alguns metros e caído desamparada, tendo sido transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

No local estiveram quatro militares da Equipa de Busca e Resgate em Montanha do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da Guarda Nacional Republicana, além de dois socorristas, oriundos da Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa, que estabilizaram a vítima.

A Cascata de Várzeas, mais conhecida como Cascata do Tahiti, situada na localidade de Fecha de Barjas, perto da aldeia comunitária da Ermida, em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês, atrai muitos turistas, devido à sua beleza, mas é uma zona perigosa, dado o verdete nas rochas, já de si muito escorregadias, por serem extremamente lisas. Há placas de advertência. Já se registaram vários casos mortais e, no ano passado, uma jovem brasileira ficou gravemente muito ferida.