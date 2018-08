Praticante de BTT perdido em trilhos no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 13:44 Facebook

Um praticante de BTT que estará perdido em trilhos, no Gerês, está a ser procurado pelos militares do Posto da GNR da Vila do Gerês.

O homem, residente na Póvoa de Lanhoso, praticava BTT sozinho quando familiares não o terão conseguido contactar através de telemóvel, suspeitando-se que possa estar algures em Rio Caldo, Terras de Bouro.

O desaparecido deveria ter chegado cerca das 15 horas de quarta-feira à freguesia de Campo do Gerês, proveniente de um percurso sozinho a partir de Guimarães, estando sem dar quaisquer notícias por volta da hora do jantar desse mesmo dia.

O ciclista, de 51 anos, residente em Guimarães, foi localizado via celular a última vez, na freguesia de Rio Caldo, em Terras de Bouro, segundo apurou o JN nas imediações das buscas, que decorrem em vários pontos do Monte de Mata Vacas e na localidade de Seara, em Rio Caldo, acima do Santuário do São da Porta Aberta.

As autoridades policiais e de socorro envolvidas na procura do praticante de BTT desaparecido no Gerês referiram ao JN estarem neste momento "todos os cenários em aberto".

Admite-se que o ciclista possa ter perdido os sentidos, caído para uma ravina ou ter sido vítima de eventual atropelamento com fuga, mas "não há nada de concreto", segundo fontes da Proteção Civil.

Uma Equipa Cinotécnica da GNR (cães e militares) esta a bater toda a zona, a par do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), da Equipa de Proteção da Natureza e do Ambiente em zonas Específicas (EPNAZE) e do Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês.