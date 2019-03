Resgatado homem que estava ferido no Gerês

Sandra Borges Hoje às 22:19 Facebook

Um homem de 44 anos foi resgatado pelos bombeiros, este domingo, depois de o grupo com quem estava a fazer uma caminhada no Gerês ter pedido ajuda.

O comandante dos bombeiros de Salto, Hernâni Carvalho, afirmou que "havia suspeitas de fratura no membro inferior esquerdo, mas o homem recusou ser transportado de ambulância para uma unidade hospitalar".

Embora não estivesse perdido, o grupo necessitou de ajuda porque o homem não conseguia andar. "A vítima e o restante grupo foram resgatados de uma zona de difícil acesso e com nevoeiro, e levado até ao local onde deixaram as viaturas", adiantou Hernâni Carvalho.

O alerta inicial, recebido por voltas das 16.30 horas, dava conta de que os quatro caminheiros estavam no concelho de Montalegre, distrito de Vila Real, mas o grupo foi resgatado na zona de Arrocela, no concelho de Terras do Bouro, já no distrito de Braga.

Para o local foram acionados 17 operacionais e seis viaturas dos bombeiros de Salto, a SIV de Montalegre e a GNR.